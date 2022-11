Diocesi: Lecce, ciclo di incontri su “crescere insieme genitori e figli”

Per rispondere alla difficoltà comunicativa tra genitori e figli il Consultorio diocesano “La Famiglia” di Lecce promuove un ciclo di incontri gratuiti dal titolo “Alla scoperta di noi: crescere insieme genitori e figli”. Un team di professionisti avrà il compito di facilitare il dialogo e la comunicazione all’interno del gruppo, in cui la condivisione e il confronto si proporranno come strumenti importanti per il potenziamento delle proprie risorse. Espressione e gestione delle emozioni e dei conflitti, efficacia della comunicazione, formazione della personalità dei figli e della loro identità sessuale: questi i temi trattati. Genitori e figli vivranno contemporaneamente ma separatamente la propria esperienza formativa che si terrà in sei incontri completamente gratuiti e divisi in due fasce di età. Si parte martedì 22 novembre genitori e figli della fascia 6/12, seguono mercoledì 23 novembre, genitori e figli della fascia 12/17. Gli incontri si svolgeranno a Lecce presso la sede del Consultorio, nel Centro di pastorale e di cultura “Giovanni Paolo II” (ex nuovo seminario), alle 18. Per partecipare occorre iscriversi entro lunedì 21 novembre chiamando lo 0832/240704 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 oppure inviando una mail a cons.lafamiglia@libero.it.