Diocesi: Sassari, il 22 novembre due appuntamenti promossi dalla fondazione “Accademia casa di popoli culture e religioni”

L’équipe e lo staff giovani de Il Posto A(f)fianco, in collaborazione con la fondazione “Accademia casa di popoli culture e religioni”, promuove per gli studenti della diocesi di Sassari un evento culturale dal titolo “Impegno… scala del nostro futuro”. L’appuntamento, in programma il prossimo 22 novembre alle ore 18.00 negli spazi dell’Auditorium del seminario arcivescovile (largo Seminario 1) a Sassari, è dedicato agli studenti degli istituti superiori della città. La tematica dell’evento, si legge nella nota di presentazione, è “l’impegno legato alla cultura e allo sport. Durante la serata interverrà l’arcivescovo di Sassari Gian Franco Saba, mentre a moderare l’incontro sarà il giornalista Giovanni Dessole. Presenti anche alcuni giocatori della Torres Sassari che incontreranno gli studenti per dialogare con loro. Gli intermezzi previsti saranno a cura degli allievi e delle allieve del liceo musicale e coreutico D. A. Azuni di Sassari”. Sempre martedì 22 novembre, inoltre, alle ore 21 nella cattedrale di San Nicola a Sassari, si terrà anche il concerto per Santa Cecilia promosso con il Dipartimento di musica sacra e religiosa.