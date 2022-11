Colombia: la Pastorale sociale-Caritas incontra le delegazioni di dieci Caritas europee e nordamericane per progetti di implementazione di pace e riconciliazione

Il Segretariato nazionale della Pastorale sociale – Caritas colombiana (Snpc-Cc), parteciperà domani all’incontro con il Gruppo di lavoro per la Colombia (Gtc), composto da 10 delegazioni delle Caritas di Paesi europei e nordamericani, presenti in questi giorni nel Paese. Nell’incontro sarà fatto il punto sulle azioni umanitarie e di attenzione alla popolazione svolte dalla Pastorale sociale colombiana, “attraverso programmi e progetti sui temi della pace e della riconciliazione, dello sviluppo e della mobilità umana, in zone di conflitto armato e di precarie condizioni istituzionali”, resi possibili “grazie al sostegno fraterno delle organizzazioni che appartengono alla rete delle Caritas”.

Due incontri tra il gruppo di lavoro e le Caritas straniere si sono già tenuti a Pasto, nel sud del Paese, e a Bogotá, per fare un’analisi della realtà regionale e nazionale e progettare così il lavoro e le successive azioni a livello nazionale e internazionale. A conclusione della loro visita, domani, i delegati internazionali terranno un incontro con i direttori e referenti del Snps-Cc e con delegazioni delle ambasciate che lavorano sui temi della pace e della riconciliazione, al fine di discutere “l’importanza del sostegno e della solidarietà della comunità internazionale per quanto riguarda l’attuazione dell’Accordo di pace e la ricerca di possibilità di pace con altri gruppi armati da parte del governo nazionale”. È, infatti, atteso l’avvio dei colloqui con la guerriglia dell’Eln, mentre la legge sulla “Pace totale”, recentemente approvata, apre la strada al dialogo con qualsiasi gruppo armato presente nel Paese.