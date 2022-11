Disabilità: Festival internazionale delle Abilità differenti a Carpi, il 19 novembre un corso di didattica musicale inclusiva

“Un diverso direttore d’orchestra”: è il titolo del corso di didattica musicale inclusiva rivolto a docenti di ogni grado di scuola con lo scopo di formare insegnanti speciali che acquisiscano le competenze per poter insegnare, comporre e dirigere in modo idoneo gruppi di musicisti con disabilità psicofisica anche grave. Organizzato nell’ambito del Festival internazionale delle Abilità differenti 2022 della Nazareno Cooperativa Sociale di Carpi, il corso, comunicano gli organizzatori l’Associazione Diesse- Didattica e Innnovazione Scolastica, ha ancora dei posti disponibili per sabato 19 novembre presso l’Atelier Manolibera in Via Bollitora Interna 130, a partire dalle ore 10,00 per concludersi entro le ore 18,00. Il programma prevede, nel corso della mattinata, la presentazione ai partecipanti di questa innovativa metodologia musicale a cura del suo ideatore, il maestro Enrico Zanella (direttore Orchestra Scià Scià- Nazareno Cooperative) con la relativa strumentazione: lo strumento Soundbeam, montaggio e installazione, spiegazione dettagliata del software e suo funzionamento, amplificatori di movimento, strumenti tradizionali e digitali, video dimostrativo. Nel pomeriggio, insieme all’Orchestra Scià Scià e all’Orchestra Alberto Pio con i maestri, Simone Valla, Nicola Rosso, Matteo Ferrari, Mauro Bruschi, si terranno le prove pratiche delle strategie e delle tecniche d’insegnamento, l’organizzazione della direzione d’orchestra, l’assegnazione dei ruoli con relativi video. Al termine ai partecipanti verrà consegnato il libro scritto da Zanella contenente il dettaglio di questa tecnica. Il corso è a pagamento ed è necessaria l’iscrizione al link: https://registrazione.diesse.org/it/corsi-di-formazione/