Giornata vittime abusi: diocesi Pesaro, Urbino e Fano, domani sera veglia di metropolia guidata dall’arcivescovo Salvucci

In occasione della II Giornata nazionale di preghiera della Chiesa italiana per le vittime e i sopravvissuti agli abusi, per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili che si celebra venerdì 18 novembre sul tema “‘Il Signore risana i cuori affranti e fascia le loro ferite’ (Sal 147,3). Dal dolore alla consolazione”, le diocesi di Pesaro, Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado e Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola si riuniranno domani sera per un momento di riflessione e preghiera comune. La veglia di metropolia, in programma alle 21 nella chiesa di san Giacomo a Pesaro, sarà guidato dall’arcivescovo di Pesaro, mons. Sandro Salvucci.