Diocesi: Tivoli e Palestrina, domenica celebrazione della Gmg e inizio della preparazione a “Lisbona 2023”

In occasione della celebrazione diocesana della Giornata mondiale della gioventù, domenica 20 novembre, solennità di Cristo Re e Signore dell’Universo, giovani e giovanissimi delle diocesi di Tivoli e di Palestrina si ritroveranno nel pomeriggio a Collefiorito di Guidonia, presso il grande complesso parrocchiale di San Filippo Neri. L’appuntamento aprirà la preparazione all’incontro mondiale dei giovani con il Papa che si terrà in Portogallo, a Lisbona, dal 1° al 6 agosto 2023.

Domenica, a partire dalle 16, dopo l’accoglienza, i partecipanti (dagli 11 anni in su) si divideranno in due grandi gruppi, giovanissimi (11-15 anni) e giovani (dai 16 anni) per attività preparati rispettivamente dagli Uffici diocesani di Pastorale giovanile mistagogica e di Pastorale giovanile.

I giovanissimi saranno impegnati in un Grande Gioco dell’Oca prima di incontrare il vescovo Mauro Parmeggiani che, dalle 17.15 alle 18, guiderà un momento di catechesi con domande e risposte sul tema della Giornata a cui seguiranno alcune testimonianze di giovanissimi. Alle 18.30 e fino alle 19.15 ci sarà un momento per rileggere insieme l’esperienza e condividere quanto ricevuto durante la Giornata. Per i giovani, alle 17 è previsto uno Speed dating (gioco di accoglienza) e un piccolo spettacolo a cura del gruppo teatrale Lolek sul tema della Giornata mondiale: “Maria si alzò e andò in fretta” (Lc 1,39). Alle 18.30 mons. Parmeggiani guiderà una veglia di preghiera quindi, dalle 19.30 fino alle 22 si condividerà la cena e verrà proposta una festa insieme con canti, musica e giochi animati da alcune band giovanili locali.

Per i giovani over 16, dal 20 novembre sarà possibile iscriversi tramite la diocesi alla Giornata mondiale della gioventù di Lisbona 2023. Primo ad iscriversi sarà il vescovo Parmeggiani che dal 1° al 9 agosto accompagnerà i giovani a Lisbona viaggiando con loro e con i giovani del Lazio, i loro vescovi e sacerdoti, educatori e animatori in pullman e nave.