Diocesi: mons. Tasca (Genova), con la nomina di mons. Anselmi “oggi ancora più uniti alla chiesa di Rimini”

“Un momento di grande gioia, ma anche doloroso perché umanamente il momento del distacco è doloroso e per la nostra Chiesa genovese è un momento di fatica, che però ci deve far sentire uniti e ci deve far crescere”. Lo ha detto l’arcivescovo di Genova, mons. Marco Tasca, annunciando la nomina dell’ausiliare, mons. Niccolò Anselmi, a vescovo di Rimini. “Restiamo uniti a mons. Nicolò e alla sua famiglia – ha proseguito – e preghiamo per la sua nuova missione nella Chiesa di Rimini, che oggi riceve una grande grazia. Continuiamo a pregare per queste due Chiese che si affacciano sul mare e che da oggi si sentiranno ancora più unite”.