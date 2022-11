Anoressia e bulimia: a Milano nasce “Nutrimente in Terapia”, cure a prezzi calmierati per gli over 14. Domani open day

Un luogo dove persone con un disturbo della nutrizione e dell’alimentazione (D-Na) possono trovare insieme alle loro famiglie terapie e cure cliniche di alto livello a prezzi accessibili in tempi brevi, offerte da un’equipe multidisciplinare altamente specializzata. È Nutrimente in Terapia, centro di cura con finalità sociali che ha da poco aperto i battenti a Milano su iniziativa di Nutrimente, associazione che dal 2013 si occupa di prevenzione e contrasto dei disturbi alimentari. Per far conoscere la nuova struttura alla cittadinanza, domani è in programma un open day: dalle 10 alle 22 è possibile visitare gli spazi di via Vincenzo Monti 52, incontrare gli specialisti dell’associazione e conoscere i servizi offerti.

In Italia si stima che siano affette da D-na tra i 2 e i 3 milioni di persone: 19 donne e 2 uomini ogni 100mila persone ogni anno. Queste gravi alterazioni del comportamento alimentare e della regolazione del peso presentano il più alto tasso di mortalità fra le patologie psichiatriche. Tra i giovani e gli adulti il 40% circa sono casi di anoressia nervosa, il restante 60% di bulimia nervosa, mentre le percentuali sono invertite tra i bambini; entrambe le malattie si manifestano soprattutto tra i 12 e i 25 anni. I pazienti – dai 14 anni in su – vengono presi in carico da un’equipe multidisciplinare composta da psicoterapeuti, un medico psichiatra, psicologi testisti, dietisti e nutrizionisti, uno specialista in medicina interna e un pediatra. A ogni paziente viene offerto un progetto terapeutico personalizzato, che può includere colloqui di sostegno psicologico, psicoterapia cognitivo comportamentale e Emdr (dall’inglese Eye movement desensitization and reprocessing) e, se necessario, anche colloqui psichiatrici. Grazie alla partecipazione di consulenti esterni (insegnanti di yoga, uno chef, fotografi, un’operatrice ayurvedica), sempre affiancati da un membro dell’équipe, sono realizzati inoltre laboratori esperienziali e attività di gruppo.