Diocesi: mons. Anselmi (vescovo eletto Rimini), “vengo per essere al servizio dell’unità, della comunione, della pace”

“Vengo a voi, inviato dal Papa, con un po’ di ragionevole timore ma con tanta fiducia nell’assistenza dello Spirito Santo. Spero di essere accolto con benevolenza. Vorrei riuscire ad essere, prima di tutto, al servizio dell’unità, della comunione, della pace, primo dono del Risorto”. Così mons. Nicolò Anselmi, fino a oggi vescovo ausiliare di Genova, nel suo messaggio alla Chiesa di Rimini, dove è stato nominato da Papa Francesco nuovo vescovo. “Carissima Chiesa di Rimini, ringrazio il Signore per le belle cose che sento dire di tutti voi, presbiteri, diaconi, consacrati e consacrate, laici, per la vostra vivacità e intraprendenza per il Vangelo. Per un buon numero di anni siete stati guidati da un pastore, a detta di tutti e anche per mia conoscenza personale, saggio e preparato; grazie monsignor Francesco per il tuo ministero fedele e fecondo”.