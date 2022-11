Diocesi: Venezia, concessa l’indulgenza plenaria per la festa della Salute. Il 21 novembre messa solenne presieduta dal patriarca Moraglia

Foto Patriarcato Venezia

A Venezia, in occasione della tradizionale Festa della Salute del 21 settembre, memoria liturgica della Presentazione di Maria al Tempio, la Santa Sede ha concesso il dono speciale dell’indulgenza plenaria, alle solite condizioni, a tutti i fedeli che, dal 18 novembre al 21, compiranno un pellegrinaggio alla basilica della Madonna della Salute, partecipando alle celebrazioni o sostando per congruo tempo in raccoglimento e preghiera recitando il Padre Nostro ed il Credo e una preghiera alla Vergine Maria. La stessa indulgenza è stata concessa anche a coloro che parteciperanno alla messa solenne del patriarca Francesco Moraglia il 21 novembre, sia in presenza che attraverso i mezzi di comunicazione sociale (televisione e social media). L’indulgenza si estende anche a malati, anziani o impossibilitati a muoversi da casa per altri gravi motivi, insieme a coloro che li curano o assistono, che la potranno ottenere pregando il Rosario dinanzi ad una immagine della Beata Vergine Maria, offrendo le preghiere e le loro sofferenze per le proprie intenzioni e per quelle del Santo Padre, e ai detenuti delle case circondariali del veneziano. L’indulgenza plenaria della Festa della Salute si può anche offrire in suffragio dei fedeli defunti.

Il Patriarcato invita anche quest’anno a vivere la festa della Salute in modo diffuso, in tutte le parrocchie e in tutte le famiglie della diocesi, così come nei santuari mariani del territorio. Per favorire la partecipazione ed evitare una concentrazione delle presenze, sono state previste alle 20:45 quattro serate di adorazione eucaristica “guidate” da realtà ecclesiali diverse, la prima ieri sera.

Domenica 20 novembre le celebrazioni delle messe osserveranno il seguente orario: 8, 9, 10, 11, 15.00, 16 e 17.30. Alle 14.30 vi sarà la solenne apertura del pellegrinaggio cittadino con lo svelamento dell’icona. Nella serata di domenica i giovani della diocesi parteciperanno, come da tradizione, al pellegrinaggio mariano pregando il rosario, guidati dal patriarca. La messa presieduta nella basilica della Salute da Moraglia – lunedì 21 novembre alle 10 – sarà trasmessa in diretta televisiva da Antenna 3 e dalla pagina Facebook di Gente Veneta.