Serra Italia: il card. Stella e mons. Frisina premieranno il primo concorso di Musica sacra per seminaristi

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Si terrà sabato 19 novembre alle ore 16, presso il Teatro “Casa tra Noi” di Roma, la premiazione della prima edizione del concorso nazionale di esecuzione musicale “Seminaristi in Musica”, bandito dal Serra International Italia e rivolto a tutti i seminaristi delle diocesi d’Italia e della Svizzera italiana. L’evento, che giunge a conclusione dell’appuntamento del Consiglio nazionale, vedrà la partecipazione del card. Beniamino Stella, prefetto emerito della Congregazione per il clero nonché consulente episcopale del Serra International Italia; mons. Marco Frisina, compositore e presidente della giuria del Concorso; Paola Poli, presidente del Serra International Italia; Vera Pulvirenti, coordinatrice della commissione Concorso. Lanciato nel marzo scorso con il patrocinio del Pontificio Consiglio della cultura e il sostegno dell’Ufficio nazionale della pastorale vocazionale della Cei, il concorso si propone di scoprire giovani seminaristi che, agli studi curriculari ed accademici, associano, con profitto, un corso di studi musicali o hanno sviluppato particolari talenti a livello amatoriale, fino a valorizzare e a premiare le precipue potenzialità degli stessi. Grande è stata la partecipazione da nord a sud della Penisola: una ventina di seminari – locali ed interregionali –, con circa ottanta seminaristi coinvolti. La presidente Poli si dice “compiaciuta per l’impegno, la professionalità, la serietà con cui i partecipanti hanno lavorato”. La giuria, dopo aver selezionato i primi dieci classificati, ha individuato i tre finalisti: dal Seminario Arcivescovile Maggiore “Benedetto XV” di Genova, il Coro polifonico a cappella composto da Emanuele Morasso, Emanuele Mantaldo, Jacopo Luciani, Gabriele Barbieri, Andrea Macchiavello, Davide Pone e Samuele Bragazzi, direttore; l’organista Alessandro Aquino del Pontificio Seminario Interregionale Campano di Posillipo; il pianista Enrico Venezia, sempre del Pontificio Seminario di Posillipo.