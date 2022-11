Solidarietà: Aisla Firenze, il 19 e 20 novembre maratona di nuoto per sostenere le persone con Sla

Una maratona di nuoto per sostenere le persone con Sla. Aisla Firenze si prepara all’ottava edizione di “Una vasca per Aisla Firenze”in programma sabato 19 e domenica 20 novembre alla piscina San Marcellino “R. Dani” dell’U.S. Affrico a Firenze; in contemporanea la maratona di nuoto per la sede pratese di Aisla alla piscina Mezzana. Partecipa il mondo del nuoto fiorentino: Firenze Nuota Master, Tropos, Affrico, Esseci Nuoto, Amici del Nuoto, KLAB e Pallanuotisti Fiorentini. Anche quest’anno, il campione paralimpico Niccolò Ciulli nuoterà per Aisla Firenze. Come ospiti, parteciperanno anche alcuni rappresentanti de La Compagnia dei Babbo Natale e della Florence Dragon Lady. “Sappiamo bene quali sono state le difficoltà e quali i costi energetici che tutto il mondo del nuoto deve sostenere e per questo siamo veramente riconoscenti alla società U.S. Affrico”, a dirlo Barbara Gonella, presidente di Aisla Firenze.