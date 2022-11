Riconoscimenti: il card. Tagle tra i vincitori del “Premio Empedocle” in memoria di Paolo Borsellino

Sono il card. Luis Antonio Gokim Tagle, prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, l’ambasciatore del regno del Marocco presso la Santa Sede, Rajae Naji, il giornalista e scrittore, Marco Roncalli, e il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, i destinatari del premio internazionale “Empedocle” per le scienze umane in memoria di Paolo Borsellino, giunto alla ventottesima edizione a cura dell’Accademia di studi mediterranei di Agrigento.

Tagle, di origini filippine, venne nominato da Papa Francesco nella carica attuale dopo essere stato, tra gli altri ruoli, arcivescovo di Manila, ed è considerato una delle voci più rappresentative del pensiero teologico asiatico. L’ambasciatrice marocchina invece è un’esperta di diritto islamico ed è impegnata nel dialogo interreligioso islamico-cattolico. Marco Roncalli, pronipote di Giovanni XXIII, ha dedicato gran parte dei suoi studi alla storia della Chiesa e della figura del Papa Buono, è stato presidente della fondazione intitolata proprio a quest’ultimo, ed è apprezzato commentatore di vicende religiose. Roberto Lagalla è conosciuto per essere stato presidente del Polo Universitario di Agrigento, rettore dell’Università di Palermo ed assessore regionale.

I premi saranno consegnati sabato 26 novembre 2022, alle 16, nella sala di Zeus del Museo Archeologico regionale. La serata sarà introdotta dal presidente dell’Accademia, mons. Enrico Dal Covolo, quindi seguiranno i saluti delle autorità presenti. Il card. Tagle sarà premiato per la sezione “Dialogo fra i popoli fratelli tutti”, l’ambasciatrice Naji per la sezione “I diritti umani universali”, lo scrittore Marco Roncalli per la sezione “Fede e comunicazione” ed infine il professor Roberto Lagalla per la sezione “Paolo Borsellino: Giustizia e legalità. Tutti i premiati terranno una lectio magistralis.