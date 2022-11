Ucraina: dai siti pro-Cremlino nuove fake news. “Missile su Polonia pianificato da polacchi e inglesi”

La propaganda russa prosegue con le fake news sul conflitto in Ucraina. Secondo i dati raccolti dalla task force Ue contro la disinformazione EUvsDisinfo, i siti pro-Cremlino continuano a sostenere che il missile che ha colpito la Polonia, provocando due morti, sia stato pianificato da polacchi e inglesi. Gli stessi siti sostengono anche che il missile sia stato “opera della Polonia per dichiarare guerra alla Russia”, oppure che si trattasse di un “drone” o un “trattore” , in ogni caso di “una provocazione degli ucraini”. L’indagine ufficiale della Polonia sull’accaduto è, però, ancora in corso. Inoltre, tra i casi di disinformazione riportati questa settimana da EUvsDisinfo, i siti russi affermano che “gli Usa starebbero prolungando il conflitto per trarre benefici dalla vendita di armi” e che l’intenzione dei Paesi europei sarebbe quella di assumere il controllo di alcuni territori ucraini”. Infine, secondo le fake news dei media pro-Cremlino, “gli Usa intendono disintegrare l’Ue utilizzando la guerra in Ucraina”.