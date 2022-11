Televisione: i 45 anni di Telepace a servizio della Chiesa

(foto Telepace)

Sono due gli appuntamenti nelle prossime settimane con i quali Telepace, emittente con sede a Cerna di Sant’Anna d’Alfaedo, sui monti Lessini in provincia di Verona, vuole ricordare i 45 anni di attività, iniziati come Radiopace nel 1977 e poi come Telepace nel 1979, tra le prime televisioni private esistenti in Italia e attive tutt’oggi. Sabato 26 novembre, alle ore 11 nel santuario Maria Stella dell’Evangelizzazione, mons. Virgil Bercea, vescovo greco cattolico di Oradea – Romania, presiederà la messa per l’anniversario aperta a tutti. Giovedì 1 dicembre, alle ore 21 nel Teatro di Fumane, la serata condotta da Giacomo Biancardi con l’intervento del vescovo di Verona mons. Domenico Pompili, che offrirà la possibilità ai partecipanti di conoscere le storie di chi sostiene Telepace, oltre che il palinsesto dei prossimi mesi ed i giornalisti e gli operatori delle varie sedi di Telepace in Italia. La serata sarà accompagnata da alcuni brani musicali proposti da Tiziana Manenti, cantautrice di musica cristiana, di Bergamo. Entrambi gli eventi saranno trasmessi in diretta televisiva e in streaming sul sito www.telepace.it.