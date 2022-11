Papa Francesco: nomina Gleison De Paula Souza segretario del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita

Papa Francesco ha nominato segretario del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita Gleison De Paula Souza, docente di religione cattolica presso il Liceo scientifico e linguistico statale “A. Vallone” a Galatina. De Paula Souza, nato il 14 maggio 1984 nello Stato del Minas Geiras in Brasile, ha conseguito nel 2015 il Baccellierato in Teologia presso l’Università Pontificia Salesiana a Roma e nel 2019 la Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche presso l’Università del Salento a Lecce. Dal 2005 al 2016 è stato membro della Congregazione Piccola Opera della Divina Provvidenza. Attualmente insegna religione cattolica a Galatina. È sposato e padre di due figlie.