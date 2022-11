Tv2000: il 19 novembre torna Today, l’approfondimento sull’attualità internazionale con Andrea Sarubbi

Torna su Tv2000 Today, l’approfondimento sull’attualità internazionale condotto da Andrea Sarubbi, in onda dal 19 novembre ogni sabato alle 15.15 .

L’emergenza climatica e i nuovi flussi migratori, la pandemia e i sistemi sanitari a rischio, la guerra in Ucraina e l’aumento del costo dell’energia. Le cronache degli ultimi anni hanno messo in evidenza una verità incontestabile: anche ciò che accade a migliaia di chilometri di distanza ha conseguenze dirette sulla nostra vita, sulla nostra economia, sulla nostra sicurezza.

Today mette in luce, con rigore e semplicità, il filo rosso che lega il destino di ciascuno ai grandi avvenimenti mondiali. Per raccontare i vecchi e i nuovi conflitti, le diseguaglianze in crescita, i diritti umani calpestati, i pericoli ambientali ignorati. L’attualità è in apertura di ogni puntata, poi l’approfondimento: dati per analizzare i fenomeni, reportage di freelance e testate internazionali, interviste in studio per capire meglio, le testimonianze degli italiani all’estero per vedere ogni situazione con gli occhi di chi la vive. Today, realizzato anche con la collaborazione di Ong e realtà missionarie, è il programma che apre nelle case dei telespettatori di Tv2000 una finestra sul mondo.