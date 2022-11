Papa ad Asti: l’Anpas organizza gratuitamente l’assistenza sanitaria per la visita

(foto Croce Verde Asti)

Saranno le pubbliche assistenze Anpas Croce verde Asti, Croce verde Mombercelli, Croce verde Castagnole delle Lanze, insieme alla Croce rossa di Asti, a garantire a titolo gratuito l’assistenza sanitaria durante la visita di Papa Francesco ad Asti del 19 al 20 novembre 2022. Nella giornata di domenica verranno impiegati 50 volontarie soccorritrici e volontari soccorritori, distribuiti in 7 autoambulanze per il soccorso con personale sanitario a bordo e squadre a piedi dislocate lungo il percorso del Papa ed anche nella cattedrale di Asti durante la messa. “Siamo felici di prestare assistenza sanitaria in quest’occasione veramente importante per Asti e per il territorio. La visita di Papa Francesco ad Asti arriva dopo quasi trent’anni da quella di Giovanni Paolo II, nel 1993”, sono le parole di Giacomo Sorba, consigliere Croce verde Asti.