Diocesi: Acireale, un corso di formazione per giovani su comunicazione web e social media

La Fondazione Città del Fanciullo – Acireale, presieduta da mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale, organizza il corso di formazione Comunicazione web e social media, della durata di 40 ore. Obiettivo del corso, spiegano i promotori, è formare risorse che sapranno occuparsi di creare e condividere contenuti web e della gestione operativa dei social media più adatti per sviluppare un’immagine positiva. Il potenziamento di Internet e la diffusione di strumenti sempre più all’avanguardia rendono necessario ad aziende, start up e liberi professionisti attuare strategie di comunicazione e promozione online, impegnando dunque figure competenti nel settore della comunicazione digitale. L’iniziativa si rivolge a 15 giovani, diplomati o laureati, che già operano o intendono intraprendere una carriera nel mondo della comunicazione sul web. L’attività formativa, si svolgerà ad Acireale (CT) nella sede della Fondazione e consisterà in lezioni in aula con esercitazioni pratiche ed un project work finale. Il programma didattico sarà strutturato in moduli teorico pratici che saranno sviluppati da esperti del settore, nel periodo dicembre 2022 – febbraio 2023. Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato un attestato di partecipazione al corso.