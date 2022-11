Giornata vittime abusi: Alghero, domani sera veglia di preghiera presieduta dal vescovo Morfino

In occasione della II Giornata nazionale di preghiera della Chiesa italiana per le vittime e i sopravvissuti agli abusi, per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili che si celebra venerdì 18 novembre, la diocesi di Alghero-Bosa promuove per la serata di domani una veglia di preghiera presieduta dal vescovo Mauro Maria Morfino e organizzata dalla Commissione diocesana, guidata dalla responsabile Silvia Righini. L’iniziativa, in programma dalle 19 nella chiesa della Madonna del Santo Rosario in Alghero, sarà l’occasione per riflettere sul tema “‘Il Signore risana i cuori affranti e fascia le loro ferite’ (Sal 147,3). Dal dolore alla consolazione” proposto per questa II Giornata nazionale.