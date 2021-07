Diocesi: Sarajevo, dopo 9 anni di preparazione, a settembre la celebrazione del primo Sinodo

Il cardinale di Sarajevo Vinko Puljić ha ufficialmente convocato il “primo Sinodo dell’arcidiocesi di Vrhbosna”, che sarà aperto con una celebrazione eucaristica sabato 11 settembre e chiuso, dopo cinque sessioni, nella festa dell’Immacolata concezione, l’8 dicembre 2021. L’annuncio è stato fatto al termine di una celebrazione nella festa dei santi Pietro e Paolo in cui il cardinale ha ordinato 11 nuovi sacerdoti. Nei prossimi giorni il cardinale, “secondo lo statuto e il regolamento del Sinodo”, nominerà i membri del Sinodo e gli organi sinodali. Invitando i fedeli a pregare per questo evento, il porporato ha affermato di voler “vivere il Sinodo come un nuovo slancio dello Spirito Santo, come un’opportunità per cercare insieme risposte alle sfide che l’arcidiocesi deve affrontare e nuove vie per annunciare e testimoniare la Buona Novella della salvezza”. Il cammino di preparazione a questo momento è iniziato 9 anni fa, con il titolo “Rinnovare tutto in Cristo”: la commissione sinodale, che a inizio giugno ha tenuto la sua 40° riunione, ha preparato statuti e regolamenti, scelti i temi del Sinodo e i cinque gruppi di lavoro e preparato il documento base.