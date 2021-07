Diocesi: Milano, nel mensile “Il segno” i nonni, “memoria del passato e fondamenta del futuro”

La quarta domenica di luglio la Chiesa celebrerà la prima Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, voluta da Papa Francesco che sulla terza età ha sviluppato passaggi significativi del suo magistero. Questo l’argomento che “Il Segno”, mensile della Chiesa ambrosiana, mette al centro del numero doppio di luglio e agosto, in distribuzione nelle parrocchie e nelle librerie cattoliche a partire da domenica 4. Il tema è anticipato nell’editoriale del direttore Giuseppe Grampa, che poi dedica una riflessione specifica all’importanza dei nonni come risorsa (non solo economica), memoria del passato e fondamenta del futuro. Il demografo Alessandro Rosina analizza la ripartizione tra giovani e anziani nella società italiana, mentre Claudio Mazza, già vicedirettore de “Il Segno”, rievoca la “Festa dei nonni” che lo stesso mensile ideò oltre trent’anni fa. Spazio, poi, ad alcune realtà e iniziative diocesane focalizzate appunto su questa fascia: l’Università cardinale Giovanni Colombo, il Movimento Terza età e un questionario che il Servizio per la famiglia sta rivolgendo proprio in questi mesi a nonni e genitori. Infine, tre testimonianze – Giorgio Sarto, responsabile Caritas per la terza età nel quartiere Forlanini; Carlo Casabianca, volontario al Refettorio ambrosiano; Angelina Baietti, 99enne sacrestana di Binago – e la presentazione del Parco dei nonni di Varese, area attrezzata per persone di età avanzata, con specifiche finalità terapeutiche e relazionali. A completare questo “blocco” di servizi, un “dialogo” con la psicologa Silvia Vegetti Finzi, studiosa della terza età.