Diocesi: Trani, al via un concorso web sull’“Ecologia integrale” per adolescenti e giovani

“Il concorso affida ai giovani il compito di ‘svegliare’ il mondo degli adulti con coinvolgimento personale oltre la semplice denuncia e l’appello ai governanti della terra, con audacia nel proporre nuove strategie sociali e politiche, con creatività libera dai ‘recinti’, per sensibilizzare tutti alla responsabilità individuale per il bene comune”. Con queste parole una nota della diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie presenta i contenuti del concorso web “Ecologia integrale”, promosso dalla associazione “Vivere In”. Destinatari sono adolescenti e giovani tra 14 e 24 anni, che devono adottare una delle 12 “sfide globali” individuate nel concorso, o individuarne una personale, e inviare entro il 31 agosto uno spot (video, foto, manifesto, disegno, vignetta, articolo, poesia, canzone) per sensibilizzare tutti ad affrontare quella sfida. Tra gli obiettivi, inoltre, creare “già in fase di preparazione dell’elaborato e anche dopo l’espletamento del concorso, una community, un gruppo stabile di lavoro on line sull’ecologia integrale per offrire stimoli e tracce di ricerca sui temi delle sfide; raccogliere e scambiarsi materiale di studio selezionato da fonti validate; confrontare idee, analisi, proposte, progetti; creare amicizie; organizzare come relatori sulle varie sfide, eventi pubblici sia digitali che in presenza, utilizzando gli sport prodotti”, conclude la nota. Per informazioni sul concorso: www.arcidiocesitrani.it.