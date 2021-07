Coronavirus Covid-19: Mattarella, “la pandemia ha pesato prevalentemente sulle donne” nonostante “il loro ruolo sia stato particolarmente alto”

(Foto: Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

“Nel dicembre del 2020 l’occupazione femminile era sotto il 49%, e non c’è dubbio che il peso delle conseguenze della crisi provocata dalla pandemia hanno pesato prevalentemente sulle donne più che sugli uomini; hanno pesato su tutti, ma il costo del ruolo femminile è stato particolarmente alto. Ed è anche paradossale perché, durante la pandemia, in tutti i fronti più importanti e significativi, anche più esposti e più rischiosi nel contrasto al virus, il ruolo delle donne è stato particolarmente alto, particolarmente forte e intenso, anche con tante vittime che non vanno dimenticate. E va sottolineato il contributo della presenza femminile nei tanti luoghi e punti di contrasto alla pandemia”. Lo ha affermato questa mattina il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale le vincitrici della XXXIII edizione del premio “Mele d’oro”, promosso dalla Fondazione Marisa Bellisario.