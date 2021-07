Diocesi: Città di Castello, morto don Pietro Forlucci

Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 30 giugno presso la residenza “San Francesco di Sales” di Città di Castello, dove da qualche mese si era ritirato, è morto don Pietro Forlucci. Nel darne l’annuncio il vescovo, mons. Domenico Cancian, e il clero diocesano, insieme con quanti lo hanno sempre amorevolmente custodito, esprimono “sentimenti di profonda gratitudine al Signore per il lungo ministero pastorale del suo servo buono e fedele”.

Don Pietro era nato a Scalocchio (nel comune di Città di Castello) l’otto marzo 1938. Ordinato sacerdote il 29 giugno 1962, ha svolto il suo ministero sacerdotale ad Apecchio, a Fraccano e nella parrocchia di Badiali.

La camera ardente si trova presso la chiesa di Sant’Agostino in via Cacciatori del Tevere 10 (chiesa delle suore Salesiane). La salma sarà quindi traslata nella chiesa parrocchiale di Badiali dove domani, venerdì 2 luglio, alle ore 10.30 saranno celebrate le esequie. La salma sarà tumulata nel cimitero di Città di Castello.