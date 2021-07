Diocesi: Carpi, nuove nomine nel clero diocesano

Nuove nomine in diocesi di Carpi: il vescovo, mons. Erio Castellucci, ha provveduto nei giorni scorsi ad affidare l’incarico di assistente diocesano dell’Unitalsi a don Jean-Marie Vianney Munyaruyenzi. Mons. Rino Bottecchi, fa sapere la diocesi in una nota, è stato nominato Presidente-arciprete del Capitolo della Cattedrale di Carpi, in sostituzione di don Luca Baraldi, prossimo alla partenza per il Canada come sacerdote “fidei donum”. Sempre in sostituzione di don Baraldi, don Carlo Malavasi ha ricevuto la nomina a Rappresentante del Capitolo della Cattedrale nel Consiglio Presbiterale, mentre don Massimo Nardello, sacerdote dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola, diventa Delegato arcivescovile interdiocesano per il diaconato permanente.