Bergamo Festival: domani dialogo con Cottarelli, Cipolletta, De Micheli e il vescovo Beschi sul “terzo paradigma”

Sarà inaugurato il Bergamo Festival, venerdì 2 luglio, alle 18, al monastero di Astino con l’evento dal titolo “Chi è il mio prossimo?”. Come riconoscerlo e come superare le differenze che ci separano e ci rendono estranei? Grazie alle pagine tratte dai testi di Adriano Sofri, Massimo Cacciari, Enzo Bianchi e del card. Martini, si cercherà di dare una risposta e capire che “il mio prossimo non corrisponde necessariamente alla definizione etimologica, ma può anche essere qualcuno che a me non somiglia, non mi è vicino, non mi è affine, ma può anche essere uno straniero, un individuo diverso da me, un alieno”. Le letture sono di Franco Zadra, docente e regista, accompagnate dalla chitarra di Christian Raimondi; chiude l’incontro una chiacchierata con Gigi Riva, scrittore ed editorialista de “l’Espresso”.

Alle 21, il Festival entra nel vivo: Carlo Cottarelli, economista ed editorialista, in collegamento streaming dialogherà con Innocenzo Cipolletta, economista e presidente FeBAF, Paola De Micheli, deputata ed ex Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e mons. Francesco Beschi, vescovo di Bergamo, sul tema: “Il terzo paradigma. La fraternità come criterio di un nuovo modello sociale?”. Modera Alessandra Sardoni, giornalista e conduttrice televisiva di La7. Gli incontri saranno visibili anche in diretta streaming sui canali Facebook, YouTube e bergamofestival.it.