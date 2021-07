Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale una delegazione dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, guidata dal presidente Pasquale Stanzione, in occasione della presentazione della Relazione annuale. Domani, infatti, verrà presentato il bilancio dell’attività 2020 del Garante per la privacy nel corso di una cerimonia in programma dalle 11 alla Camera dei deputati.