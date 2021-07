Vacanze: mons. Tasca (Genova), “desideriamo raggiungere la meta della nostra esistenza: la beatitudine e la gioia”

“Carissime sorelle e fratelli, come vescovo della Chiesa che è in Genova, a nome di tutta la comunità diocesana, vorrei far giungere a voi turisti il mio semplice saluto, ringraziandovi per aver scelto di trascorrere tra di noi un periodo di riposo”. Lo scrive mons. Marco Tasca, arcivescovo di Genova, in una lettera indirizzata ai turisti che giungeranno nel territorio diocesano per trascorrere un periodo di riposo e di vacanza. “Vorrei esprimere la mia e la nostra gioia per questa vostra presenza. Vogliamo contribuire a rendere fruttuoso questo vostro periodo di vacanza”, continua il presule che si dice “certo che le nostre comunità parrocchiali potranno essere per voi uno spazio e un luogo idoneo per trovare ristoro nel corpo e nello spirito”. Il pastore della Chiesa genovese ringrazia “i sacerdoti e i fedeli che sono a servizio delle parrocchie, che vi accoglieranno con semplicità e che vi potranno aiutare a vivere nel silenzio, nel raccoglimento e nella preghiera l’incontro con il Signore Gesù, e a crescere nella fraternità vicendevole”. “Tutti – prosegue mons. Tasca nel testo pubblicato sul sito diocesano – abbiamo sperimentato in questi mesi momenti difficili e abbiamo conosciuto il timore, la paura e la solitudine. Questo periodo di vacanza sia un’occasione propizia per riprendere le forze fisiche e interiori, affinché possiate ricominciare con animo rinnovato il cammino al vostro rientro al lavoro. La celebrazione dell’Eucaristia, le proposte culturali e di preghiera che mi auguro vi saranno suggerite possano contribuire a ritrovare il senso e lo scopo della vita”. Infine, prima della benedizione, l’arcivescovo ricorda che “siamo viaggiatori e pellegrini e in cammino, insieme come in una cordata, desideriamo raggiungere la meta della nostra esistenza: la beatitudine e la gioia”. La lettera sarà disponibile in formato cartaceo nelle parrocchie ubicate nei luoghi di villeggiatura della diocesi.