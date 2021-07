Coronavirus Covid-19: in Italia somministrate oltre 51,7 milioni di dosi, vaccinate più di 18,8 milioni di persone

Stando al report sui vaccini anti Covid-19, in Italia sono 51.730.983 le somministrazioni eseguite. Dai dati, aggiornati a questo pomeriggio, emerge che sono 18.848.224 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale necessario per la immunizzazione, pari al 34,90% della popolazione italiana.

In totale sono 27.799.614 le somministrazioni a donne e 23.931.369 quelle a uomini. Se si considerano le fasce d’età, sono 790.024 le somministrazioni tra i 16-19enni (113.881 immunizzati), 3.310.490 tra i 20-29enni (859.526), 4.263.303 tra i 30-39enni (1.149.846), 6.983.436 tra i 40-49enni (1.943.064), 10.289.301 tra i 50-59enni (3.722.447), 9.353.590 tra i 60-69enni (3.629.835), 8.604.036 tra i 70-79enni (3.490.022), 6.623.456 tra gli 80-89enni (3.213.709) e 1.513.347 tra gli over 90 (725.894).

Rispetto alle 58.887.389 dosi finora disponibili in tutta Italia (40.986.167 di Pfizer/BioNTech, 10.409.199 di AstraZeneca, 5.445.517 di Moderna e 2.046.506 di Janssen), ne sono state inoculate l’87,8%. Lombardia e Puglia presentano il maggior rapporto tra somministrazioni e dosi fin qui consegnate con il 90,1%. Seguono le Marche (89,3%). La Regione che ha fatto registrare il numero maggiore di somministrazioni (9.028.891) in termini assoluti è la Lombardia, davanti a Lazio (5.260.449) e Campania (4.983.287).

Per quanto riguarda le somministrazioni effettuate, in tutto il mese di gennaio sono state in totale 1.982.337 a fronte di 2.374.688 effettuate a febbraio, di 6.040.781 a marzo, di 9.732.198 ad aprile, di 15.031.695 a maggio e di 16.377.365 a giugno. Nella prima giornata di luglio – secondo i dati disponibili al momento – sono state 152.006 le somministrazioni totali che hanno riguardato 46.381 (comprese 1.903 di vaccino monodose Janssen) e 105.625 seconde dosi.