Stati Uniti: Comunità di Sant’Egidio, eseguita in Texas condanna a morte di John Hummel, nonostante migliaia di appelli alla clemenza

John Hummel, 45 anni, è stato ucciso ieri, mercoledì 30 giugno, con un’iniezione letale nel penitenziario di Huntsville in Texas. A rilanciare la notizia qui in Italia è la Comunità di Sant’Egidio ricordando la mobilitazione internazionale, anche attraverso la campagna “No Death Penalty” della Comunità di Sant’Egidio, con la quale si erano chieste misure alternative alla pena capitale. “Mi pento davvero di aver ucciso”, ha detto Hummel sul lettino dell’esecuzione nella sua dichiarazione finale. “Sono grato per tutti i pensieri e le preghiere per la mia famiglia negli ultimi giorni. Amo ognuno di voi”. La Comunità di Sant’Egidio ricorda che in migliaia avevano sostenuto l’appello sul sito nodeathpenalty.santegidio.org chiedendo “misericordia, nella vicinanza al dolore delle vittime” e “affermando che non c’è giustizia senza vita”. “Nonostante questa straordinaria mobilitazione internazionale, la condanna a morte è stata portata a termine”. È la seconda esecuzione negli Stati Uniti nel 2021 – entrambe in Texas – oltre alle tre esecuzioni federali avvenute nella precedente amministrazione.