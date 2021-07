Diocesi: Carpi, premio “Mamma Nina” all’Unitalsi

Il Premio “Mamma Nina Oltre le Bandiere” è stato assegnato per l’edizione 2021 della Festa del Santo Patrono all’Unitalsi, che provvederà a sostenere famiglie in difficoltà. Lo riferisce la diocesi in una nota. La consegna è avvenuta stamattina a Palazzo Vescovile, alla presenza del vescovo di Carpi, mons. Erio Castellucci, del presidente del Comitato Festa del Patrono Paolo Leporati, del presidente dell’Unitalsi Giuseppe Lugli, del presidente del Consiglio Comunale di Carpi Carlo Alberto Fontanesi, e degli sponsor. Il premio, giunto alla sua XIII edizione, “vuole essere un riconoscimento alla solidarietà ed è finalizzato a riconoscere l’impegno di coloro che sanno ricordarsi degli altri e amare “oltre le bandiere”, che sono spesso nell’ombra e dedicano la loro generosità alla tutela e al sostegno di chi ha bisogno”. “Quest’anno il premio consiste in una somma di 1000 euro (messi a disposizione da Tea Energia) suddivisi in buoni-spesa da 20 euro ciascuno spendibili in tre punti Conad della città – spiega Leporati – che abbiamo deciso di donare all’Unitalsi perché vengano aiutate le famiglie in difficoltà”.