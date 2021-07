50 anni Caritas Italiana: 2 luglio evento on line con mons. Russo, mons. Redaelli e don Soddu

Dopo gli eventi dei giorni scorsi e l’incontro con Papa Francesco, Caritas Italiana nel giorno del suo 50° compleanno (2 luglio 1971 – 2 luglio 2021) organizza per domani 2 luglio un nuovo momento di condivisione con le 218 Caritas diocesane. “Non è un traguardo di arrivo, ma una tappa da cui ripartire con creatività, per coltivare sogni di fraternità e ad essere segni di speranza” si legge in un comunicato diffuso oggi. Una prospettiva che farà da sfondo all’intervento di mons. Stefano Russo, Segretario generale della Cei, vescovo emerito di Fabriano-Matelica. Dopo l’intervento del Segretario generale, prevista la presentazione di ulteriori iniziative relative al 50°: “Un debito da pagare” su testi di don Lorenzo Milani, 24° audiolibro della Collana PhonoStorie, curata da Caritas Italiana e Rerum – Rete Europea Risorse Umane (con prefazione di Mons. Zani, letture di Ottavia Piccolo, Francesca Fialdini, Alessandro Greco, Luigi d’Elia, Paolo Lamioni, musiche di Emanuele Chirco); “Un sogno da vivere insieme”, della collana VivaVoce Edb; “Dentro il welfare che cambia. 50 anni di Caritas, al servizio dei poveri e della chiesa”; presentazione del francobollo dedicato al 50° di Caritas Italiana e video di TV2000 dedicato al 50° di Caritas Italiana. All’incontro parteciperanno anche mons. Carlo Roberto Maria Redaelli, arcivescovo di Gorizia, Presidente di Caritas Italiana, mons. Vincenzo Zani, Segretario della Congregazione per l’Educazione cattolica, don Francesco Soddu, direttore di Caritas Italiana. L’evento si svolgerà dalle 10.00 alle 13.00 e potrà essere seguito in diretta streaming sui canali youtube (https://www.youtube.com/user/CaritasItaliana) e facebook (https://www.facebook.com/CaritasIt/) di Caritas Italiana.