Lutto: morto mons. Cantisani. Mons. Perego (Migrantes), contributo importante “per costruire nelle nostre comunità cristiane e nella vita sociale una cultura dell’incontro”

L’arcivescovo mons. Antonio Cantisani, morto questa mattina a Catanzaro, ha “accompagnato la nascita e i primi anni di vita della Fondazione Migrantes con passione e intelligenza per oltre un decennio”. Lo afferma oggi, attraverso www.migrantesonline.it, mons. Gian Carlo Perego, presidente della Commissione Cei per le Migrazioni e della Fondazione Migrantes ricordando la sua figura. Anche al termine del suo mandato mons. Cantisani – aggiunge il presule – ha “continuato a seguire la vita e l’azione pastorale della Migrantes con suggerimenti e interventi, aiutando l’episcopato italiano ad aprirsi al nuovo tema dell’immigrazione. I suoi testi dedicati alla pastorale delle migrazioni rimangono ancora importanti per costruire nelle nostre comunità cristiane e nella vita sociale una ‘cultura dell’incontro'”. Nato il 2 novembre 1926 a Lauria (Potenza) mons. Cantisani nel 1985 è stato eletto presidente della Commissione Cei per le Migrazioni per il quinquennio 1985-1990. Dal 1987 è anche Presidente della Fondazione Migrantes. Il 5 giugno 1990 è stato confermato dal Consiglio Permanente della Cei Presidente della suddetta Commissione per un altro quinquennio, fino al 1995.