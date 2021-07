Diocesi: San Marco Argentano-Scalea, domani il vescovo Bonanno ordina un nuovo diacono

“Il prossimo 2 luglio, presso il santuario del Pettoruto di San Sosti, mons. Leonardo Bonanno, vescovo di San Marco Argentano-Scalea, conferirà l’ordinazione diaconale all’accolito Vincenzo Lagatta, di anni 37, appartenente alla parrocchia di S. Paolo Apostolo in Praia a Mare”. Ne dà notizia la cancelleria della diocesi calabrese.

“Conseguito il diploma di scuola superiore presso l’Istituto tecnico per geometri Viggianello – si legge nella comunicazione – Lagatta ha frequentato il Cammino neocatecumenale nella sua cittadina e nell’ottobre 2013 è entrato nel Seminario arcidiocesano missionario ‘Redemptoris Mater’ in Fuscaldo, frequentando l’Istituto reologico cosentino in Rende, dove nel 2019 ha conseguito il baccalaureato in Sacra Teologia”. Dopo aver svolto un periodo di “attività pastorale” nella parrocchia di “S. Maria della Stella” in Fuscaldo, (Frazione Scarcelli), è stato inviato in Burkina Faso “per un tempo di missione a supporto all’équipe neocatecumenale che opera per l’evangelizzazione in quei territori”. Vincenzo Lagatta presterà il suo servizio diaconale presso la parrocchia “S. Biagio V. e M.” a Diamante, dedicandosi in particolare all’assistenza delle comunità neocatecumenali e degli altri gruppi ecclesiali.