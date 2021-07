Diocesi: Concordia-Pordenone, il 3 luglio mons. Pellegrini consacra sei sacerdoti

Ci sono anche due gemelli, un ex infermiere e un nepalese tra i sei diaconi che sabato 3 luglio saranno consacrati sacerdoti dal vescovo di Concordia-Pordenone, mons. Giuseppe Pellegrini. Il rito, che sarà celebrato dalle 9.30 nella cattedrale di Santo Stefano di Concordia Sagittaria, sarà in qualche modo “straordinario”: non accadeva infatti da 46 anni che sei nuovi sacerdoti venissero ordinati insieme in diocesi. “Un dono grande – commenta don Roberto Tondato, rettore del Seminario diocesano – ma non infinito”.

A diventare sacerdoti saranno Matteo Borghetto (27 anni), Emanuele Fiocchi (45), Stefano Mattiuzzo (41), il nepalese Giuseppe Rammani (52) e i gemelli Erik e Thomas Salvador (25).