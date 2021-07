Cyberbullismo: Garante privacy, un video per spiegare ai ragazzi come difendersi

“Sei vittima dei cyberbulli? Sai che la Legge 71 del 2017 ti consente di chiedere la cancellazione di foto, video e altri contenuti in cui sei vittima di offese, minacce o insulti o che, in ogni caso, ritieni offensivi o imbarazzanti per te?”. Si apre con questi interrogativi il video prodotto dal Garante per la protezione dei dati personale al fine di “promuovere la consapevolezza riguardo ai diritti e agli strumenti di tutela previsti dalla legge” nei casi di cyberbullismo. “Un fenomeno – ricorda una nota – che è purtroppo in grande crescita e che ha spesso gravi conseguenze per i ragazzi che ne sono vittime, provocando sofferenze e disagio non solo psicologici”. Ai “numerosi giovani” che “sono vittime di cyberbullismo online” e ai loro genitori viene spiegato, attraverso “un linguaggio semplice e chiaro” che chi ha più d 14 anni può “inviare la richiesta di cancellazione dei contenuti pubblicati dai cyberbulli direttamente al gestore del sito web o del social media dove sono pubblicati”; per chi ha meno di 14 anni la richiesta può essere fatta dai genitori”. Nel caso in cui i contenuti non vengano cancellati, le vittime possono rivolgersi al Garante per la privacy che “entro 48 ore si attiva sulla segnalazione”. Informazioni su www.gpdp.it/cyberbullismo.