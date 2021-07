Bioetica: Ateneo Regina Apostolorum, al via domani il 19° corso estivo di aggiornamento

Prende il via domani, venerdì 2 luglio, il 19° Corso estivo di aggiornamento in bioetica, promosso dalla Facoltà di Bioetica dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma. Verrà offerto uno studio interdisciplinare su “Bioetica e stati di coscienza: riflessioni interdisciplinari e interreligiose su una dimensione essenziale della persona umana” per sviluppare le competenze “necessarie per discernere criticamente i molteplici contesti contemporanei in cui la coscienza viene invocata, al fine di poter valutare eticamente protocolli clinici, proposte di legge, applicazioni sanitarie, risvolti politici, economici e sociali”, si legge in un comunicato.

Il corso, aperto a tutti, è di particolare interesse per operatori umanitari, medici, psicologi e psichiatri, amministratori e dirigenti, educatori e professori, sacerdoti, religiosi, catechisti, ma anche avvocati, giornalisti e per tutti coloro che “sono interessati alle dinamiche culturali e sociali del nostro mondo globalizzato e desiderano avere criteri prudenti, informati e critici su questioni globali, bioetiche e sociali relative alle questioni di interesse internazionale”, spiega ancora il comunicato.

Quattro incontri strutturati in lezioni, sessioni di domande e risposte, seminari, forum, film e attività di gruppo interattive. Tra i relatori i docenti dell’Istituto di bioetica e diritti umani dell’Ateneo ad altri esperti tra i quali Matilde Leonardi e Benedetto Farina. A conclusione gli studenti sosterranno un test di profitto.