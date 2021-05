Striscia di Gaza: Unicef, 27 bambini uccisi a Gaza e 2 in Israele. Violazioni contro i bambini devono cessare immediatamente”

“Secondo le notizie ricevute, 27 bambini sono stati uccisi nella Striscia di Gaza dal 10 maggio. Due bambini uccisi in Israele. Nessun luogo è sicuro per i bambini finché il conflitto continua: tutte le parti devono porre fine alla violenza, e le violazioni contro i bambini devono cessare. Immediatamente”. Lo dichiara l’Unicef in una nota diffusa poco fa. Nella notte l’esercito israeliano ha sferrato un intenso bombardamento contro la Striscia di Gaza al quale Hamas ha risposto con il lancio di oltre 50 razzi verso le città costiere di Ashdod e Ashkelon e vicino all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Il bilancio aggiornato a Gaza è di a 115 morti, tra cui 27 minorenni e 11 donne. I feriti sono 600. Si tratta della più grande operazione contro Gaza dall’inizio della nuova escalation militare.