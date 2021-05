Comunicazione: diocesi Trento, restyling del sito web istituzionale e nuovo logo

Un sito web istituzionale ampiamente ridisegnato e un nuovo logo: la Chiesa trentina li “lancia” alla vigilia della 55° Giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Il sito diocesitn.it si presenterà da questo fine settimana rinnovato nella grafica e nell’organizzazione dei contenuti. Duplice l’obiettivo: dare maggiore visibilità all’attività delle Aree pastorali e rendere più immediata la consultazione del portale per chi vi accede da smartphone e non da pc. Il restyling del sito è frutto di un approfondito percorso di analisi e di sviluppo coordinato dal Servizio Comunicazione diocesano (con la consulenza informatica di Andrea Dematté) e concretizzato insieme ai referenti web di ogni Area pastorale, in una logica di squadra e in perfetta sinergia con Vita Trentina Editrice. Il rinnovamento andrà a favorire la condivisione di contenuti tra i portali diocesani e i siti web delle parrocchie, in particolare quelli aderenti al progetto diocesano Pweb (“parrocchie sul web”) che attualmente raggruppa, in modo omogeneo su tutto il territorio della diocesi, 28 portali a servizio, complessivamente, di 140 parrocchie. La logica di una rete di comunicazione che si va gradualmente ad estendere, ma dentro un disegno condiviso, assume, al di là degli aspetti tecnici e strumentali, anche un evidente valore ecclesiale.

Nella testata del sito campeggerà anche il nuovo logo scelto dall’arcidiocesi, che riprende un particolare architettonico della cattedrale di Trento: le colonne cosiddette “ofitiche”. A una forma grafica stilizzata ed essenziale, uscita dalla mano di Andrea Foches, il logo unisce la scritta “Vigilius”, nome latino del primo grande evangelizzatore della terra trentina, san Vigilio, patrono della diocesi e della città capoluogo.