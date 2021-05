Striscia di Gaza e Sud Israele: Save the Children, più di 30 bambini uccisi

Mentre i bombardamenti a Gaza e nel sud di Israele continuano, Save the Children, conferma che almeno 31 scuole e una struttura sanitaria a Gaza sono state danneggiate dagli attacchi aerei israeliani. Le 31 scuole di Gaza sono frequentate da oltre 24.000 bambini. Una scuola è stata danneggiata da razzi nel sud di Israele, dove tutte le lezioni sono state sospese a causa di questa violenza che ha colpito migliaia di bambini. Anche le violenze nelle comunità all’interno di Israele sono motivo di preoccupazione. Save the Children chiede che “la popolazione e le infrastrutture civili siano protette dagli attacchi, nel rispetto del diritto internazionale umanitario. Tutte le parti devono porre fine immediatamente agli attacchi contro le scuole, e adottare misure per garantire che non vengano utilizzate per scopi militari ponendo gli studenti a grave rischio. Ogni scuola che viene danneggiata o distrutta è un grave colpo che priva i bambini della possibilità di sperimentare e costruire un futuro migliore di questo”. “La comunità internazionale – prosegue l’appello – deve fare ogni passo possibile e usare la sua influenza per fermare una situazione che è sull’orlo del baratro. Bisogna porre fine alla violenza e affrontare le cause che la determinano, perché non siano le vite e il futuro dei bambini ha pagare il prezzo di una mancata azione in questo senso”.