Rai Due: “O anche no”, racconta l’impegno di una cooperativa nell’inserimento lavorativo di giovani portatori di disabilità psichica

Tornerà in onda, venerdì 14 maggio, su Rai Due, alle 00.30 circa, e domenica 16 maggio, in replica alle 9.10 circa, “O anche no”, il programma dedicato all’inclusione e alla solidarietà realizzato con Rai Due e Rai per il sociale. Paola Severini Melograni incontra Franco Zazzetta, presidente della “Primavera”, cooperativa sociale di San Benedetto del Tronto, che da oltre venti anni si occupa dell’inserimento lavorativo di giovani portatori di disabilità psichica occupandoli nella coltivazione di piante da fiore in serra e all’aperto. Poi, il racconto de “I Custodi dell’arcobaleno”, un progetto educativo interattivo che nasce in risposta all’esigenza di trattare con bambini di tutte le età e le etnie, portatori di handicap e non e bambini in difficoltà. Spazio anche al gruppo giovani “Anima Libera”, volontari dell’ Associazione Sollievo, nel periodo del lockdown si è impegnato a riadattare il progetto della favola “I Custodi dell’arcobaleno” per portarlo a tutte le famiglie e nelle scuole tramite il web.

Per il cooking show inclusivo, questa volta, tappa a Napoli nella Bottega dei Semplici Pensieri.

E, ancora, al Divino Amore di Roma per l’inaugurazione di una casa-famiglia per ragazzi con autismo, dov’è stato intervistato Pierluigi Frassineti, genitore, membro di Ara – associazione risorse autismo onlus. Non mancheranno anche stavolta la musica dei Ladri di Carrozzelle, Stefano Disegni con le sue vignette satiriche, Rebecca Zoe De Luca con le notizie dal mondo dell’adolescenza e il “prestigiattore” Andrea Paris.