Elezioni amministrative: Acli Roma, 6 web talk per un percorso dal basso che offra spunti e proposte ai candidati sindaco

Le Acli di Roma e provincia, in vista delle elezioni amministrative del 2021, lanciano l’iniziativa “Cantiere Roma”, con l’obiettivo di promuovere un momento di riflessione sulla Capitale di oggi e su come i cittadini immaginano quella del domani attraverso 6 web talk, che renderanno protagonisti proprio i romani.

“Roma vista dalle persone”, quindi dal basso, per partire dai bisogni e far emergere le difficoltà, le opportunità, ma anche proposte concrete in vista delle prossime elezioni amministrative. Frutto degli incontri sarà un documento di sintesi con riflessioni e proposte per la città che, a fine itinerario, sarà presentato ai candidati sindaco.

“Ogni web talk – spiega una nota delle Acli di Roma – mette al centro i bisogni e le proposte relative a una categoria sociale: i bambini, per valutare l’impatto che ha la città sulla loro crescita integrale; i giovani, sul tema del rapporto con una città dallo scarso potere attrattivo, ma anche sul lavoro e sulla partecipazione; gli stranieri, sulla capacità della città di essere accogliente, europea e internazionale; le donne, per affrontare il tema della sicurezza, ma anche la capacità di Roma di garantire loro rappresentatività e coinvolgimento attivo; gli anziani, per affrontare il contrasto alla solitudine e promuovere la vita attiva; le famiglie, per indagare il tema della conciliazione dei tempi in famiglia, l’accessibilità ai servizi e alla casa e l’accoglienza delle fragilità”.

Temi trasversali a tutte le puntate saranno “la povertà educativa, materiale e relazionale, la cultura e il rapporto centro-periferie”.

Ogni incontro partirà dalla presentazione dei risultati di un breve sondaggio che verrà sottoposto a un campione di ogni soggetto sociale, seguirà il dibattito con esperti del tema di volta in volta trattato affinché la società civile sia fattivamente coinvolta nel leggere e interpretare i bisogni e delineare prospettive future. In ciascuno dei sei appuntamenti ci sarà, inoltre, la presentazione di una buona pratica già presente nella città di Roma che sia replicabile e trasformabile in una Buona Politica al fine di coniugare visione e concretezza.

Protagonisti dei primi due appuntamenti saranno i bambini e i giovani (in programma rispettivamente il 26 maggio e il 10 giugno, alle ore 18 sulla pagina Facebook e YouTube delle Acli di Roma). A dialogare con la presidente delle Acli di Roma, Lidia Borzì, nella puntata dedicata ai bambini, saranno Tonino Cantelmi, psichiatra, e Marco Rossi-Doria, presidente di “Con i Bambini”. Il web talk sui giovani, invece, ospiterà l’intervento dello scrittore Christian Raimo e di Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma.