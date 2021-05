Formazione: Ofs Sicilia, domani quarto incontro della scuola sociopolitica. Tra i relatori l’economista Zamagni

Si terrà domani alle 16.30 il quarto incontro della scuola di formazione socio politica dell’Ordine francescano secolare di Sicilia, sul tema “Aver cura delle fragilità: Una nuova politica per un nuovo umanesimo”.

“Riteniamo che questo tempo chiama ciascuno di noi a prendere coscienza del proprio ruolo, ad assumersi responsabilità, a prendere parte, a sporcarsi le mani – spiegano i promotori –. Ricostruire la speranza, ricucire i paesi ed il Paese, pacificare la società sono i percorsi virtuosi da seguire per ogni cristiano, ma anche per ogni uomo di buona volontà”. Di qui “un’opportunità di riflessione per una nuova cittadinanza che non delega e desidera costruire dal basso”.

Dopo i saluti del ministro regionale Fabrizio Lombardo, interverranno Stefano Zamagni, economista e presidente della Pontificia Accademia delle Scienze sociali; Giuseppe Provenzano, già ministro per il Sud e per la coesione territoriale; Florinda Saieva, cofondatrice della scuola politica “Prime Minister”; Maurilio Assenza, presidente Casa don Puglisi e già direttore diocesano della Caritas di Noto. Interverrà inoltre Antonino Giordano su “Giorgio La Pira: il sindaco santo”. Modererà l’incontro Carmelo Vitello, responsabile formazione Ofs Sicilia.

L’incontro sarà da remoto su piattaforma informatica e gli ospiti si confronteranno con il moderatore nella modalità di forum talk. Partecipa una classe virtuale di 100 componenti dell’Ofs di Sicilia che faranno un lavoro comunitario di approfondimento. L’evento potrà essere seguito in diretta sul canale YouTube dell’Ofs di Sicilia.