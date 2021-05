Papa Francesco: arrivato all’Auditorium della Conciliazione per gli Stati generali della Natalità

Il Papa è arrivato poco prima delle 9 all’Auditorium della Conciliazione, per partecipare alla prima edizione degli Stati generali della Natalità, iniziativa on line promosso dal Forum delle associazioni. Al suo arrivo, il Santo Padre è stato accolto dal presidente dell’Auditorium, Francesco Carducci, dal presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, e dal presidente del Forum, Gigi De Palo, che lo ha accompagnato nel salutare le autorità e gli esponenti del mondo sociale ed economico. Tra di essi, la Ministra per la Famiglia, Elena Bonetti, il presidente della Regione Lazio, Luca Zingaretti, la sindaca di Roma, Virginia Raggi e mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei. Dopo il saluto introduttivo del presidente De Palo e l’intervento del premier Draghi, il Papa pronuncia il suo discorso.