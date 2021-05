Diocesi: Udine, questa sera al santuario della Beata Vergine delle Grazie mons. Mazzocato apre la novena di Pentecoste

Sarà l’arcivescovo Andrea Bruno Mazzocato a presiedere questa sera la veglia che aprirà la novena di Pentecoste, promossa ad Udine, dalla Consulta diocesana dei laici associati. L’appuntamento, solitamente ospitato in cattedrale, quest’anno si terrà presso il santuario della Beata Vergine delle Grazie. Il momento di preghiera, con inizio alle 18.30, sarà l’occasione – spiega una nota – per “un affidamento speciale alla Madonna e l’invocazione della liberazione dalla pandemia”.

A partire da lunedì, poi, ogni sera a turno, i gruppi di laici appartenenti a movimenti, associazioni e aggregazioni attivi in diocesi animeranno alle 18.30 la messa e la preghiera fino alla vigilia di Pentecoste, sabato 22 maggio, quando alle 20.30 verrà celebrata in cattedrale la veglia presieduta dall’arcivescovo.