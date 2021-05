Diocesi: Ascoli Piceno, online il giornale “lavitapicena.it” per raccontare comunità e territorio

La famiglia dei mezzi di comunicazione sociale della diocesi di Ascoli Piceno si allarga. On line oggi, a due giorni dalla Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali, la versione digitale de “La Vita Picena”.

Diretto da don Giampiero Cinelli, infatti, LaVitaPicena.it potrà contare su molti “inviati sul posto” che, coordinati dai componenti della redazione di radio Ascoli, saranno la cassa di risonanza in grado di portare alla luce le tante iniziative che tutti i giorni, in modo silente, vengono promosse da parroci, laici, associazioni, privati su tutto il territorio diocesano. Raccontare il territorio, dunque, dando spazio anche alle buone notizie e ai progetti sui quali le tantissime associazioni di volontariato del Piceno lavorano e investono le proprie energie. Per questo, sarà importante la collaborazione intrapresa con la Bottega del Terzo settore guidata da Roberto Paoletti che, insieme a Claudia Pucciarelli e in collegamento con tutte le consociate, permetterà di raccontare in modo capillare il mondo del terzo settore. “Parleremo della vita delle parrocchie e delle associazioni ecclesiali – dice don Giampiero Cinelli – e grazie alla presenza tra i collaboratori di diversi rappresentanti del mondo della scuola, potremo dare voce ai dirigenti, agli insegnanti, agli studenti e alle famiglie, in modo da fare luce sulle problematiche, ma anche sulle eccellenze della comunità scolastica locale. Saremo, inoltre, vicino ai lettori con una rubrica che aiuterà i cittadini a districarsi nel mondo della previdenza, delle assicurazioni, delle questioni condominiali e legali, grazie ai tanti professionisti che ci aiuteranno a decodificare queste materie spesso complesse”.

Non potrà mancare una rubrica dedicata a cultura, spettacoli, teatro e cinema. Sport e attualità concluderanno il quadro, insieme alla rubrica “Il vescovo risponde”, attraverso la quale mons. Domenico Pompili, una volta al mese, risponderà ai dubbi sul tema della fede di adulti e bambini. Infine, una rubrica dedicata alla candidatura, per il 2024, di Ascoli Capitale della cultura.