Diocesi: Milano, don Grampa nuovo rettore dell’Università della terza età. 600 iscritti, 9 ambiti di studio. Lunedì messa in San Marco

Don Giuseppe Grampa

Don Giuseppe Grampa è il nuovo rettore dell’Università della terza età “Cardinal Giovanni Colombo” di Milano (Ute), dopo la scomparsa improvvisa di mons. Renzo Marzorati, avvenuta il 16 novembre 2020. Don Grampa (classe 1942), è sacerdote dal 1965. Dopo alcuni anni nella parrocchia milanese di san Gioachino, si è dedicato allo studio della filosofia delle religioni a Parigi e all’insegnamento nell’Università Cattolica di Milano. Dal 2008 parroco della parrocchia San Giovanni in Laterano a Milano-Città Studi e dal 2013 responsabile della comunità pastorale San Giovanni il Precursore. Dal 1998 direttore responsabile del mensile diocesano “Il Segno”. “Ho trascorso gran parte della mia vita nelle aule universitarie prima come studente e poi come docente, a Milano in Cattolica, a Padova e anche in Albania nel seminario regionale. Sono a mio agio – afferma il sacerdote – perché ritorno a occuparmi di insegnamento ed è stata questa la grande dominante passione della mia vita. Credo che non vi rinuncerò e terrò un corso alla Ute ma devo soprattutto pensare, con i collaboratori, di un progetto che interessi questi davvero singolari studenti”.

L’Università “Giovanni Colombo” è la prima e l’unica che attualmente dipenda direttamente dalla diocesi di Milano. L’Università è nata nel 1984 dall’intuizione del card. Giovanni Colombo. Oggi sono quasi 600 gli studenti iscritti. I corsi più frequentati sono quelli che riguardano la storia e la politica. Molti sono i volontari che sostengono le attività dell’Università, nove gli ambiti di studio: scienze umane, scienze religiose, arte, filosofia, letterature, musica, scienze, storia, scienze politiche, per un’offerta complessiva di decine di corsi e laboratori di arte, teatro, lingue straniere.

Lunedì 17 maggio alle 10.30 nella chiesa di San Marco a Milano verrà celebrata la messa di conclusione dell’anno accademico 2020/2021. La celebrazione sarà presieduta da don Grampa. Concelebreranno mons. Gianni Zappa, parroco di San Marco, mons. Luigi Nason e mons. Franco Cecchin.