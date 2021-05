Coronavirus Covid-19: Coldiretti, al via domenica le vaccinazioni in due cantine in provincia di Benevento

Le prime vaccinazioni sui luoghi di lavoro partono da una cantina tra i punti attrezzati idonei alla somministrazione disponibili su tutto il territorio nazionale formalizzato dalla Coldiretti alla struttura di supporto al commissario straordinario all’emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo. L’appuntamento con le prime somministrazioni è a partire dalle 9 di domenica 16 maggio nella cooperativa Cantina di Solopaca in via Bebiana 44 a Solopaca (Benevento) e nella Cantina della Cooperativa La Guardiense in Località Santa Lucia 104/105, Guardia Sanframondi (Benevento) dove domani c’è l’arrivo di tappa del Giro d’Italia. “Iniziare dalla principale cooperativa del mezzogiorno nel settore del vino – afferma Coldiretti in un comunicato – ha un valore simbolico per un Paese come l’Italia che è leader mondiale nella produzione e nelle esportazioni che sono state duramente colpite dalle chiusure della ristorazione in Italia e all’estero”. Una opportunità resa possibile dalla estensione del piano vaccinale alle categorie produttive che ha visto Coldiretti “protagonista a tutela della salute dei propri dipendenti e associati su tutto il territorio nazionale”. La procedura di prenotazione ha previsto il coinvolgimento degli agricoltori e dei loro familiari, su liste raccolte dalle cooperative vitivinicole e dagli uffici territoriali di Coldiretti Benevento, a partire dagli over 50, in attuazione alle linee guida del Governo, della Regione Campania e dell’Asl Benevento.