Coronavirus Covid-19: Csv Lombardia, dal 15 maggio torna la raccolta “Dona una spesa” per le famiglie in difficoltà

Sabato 15 maggio torna l’iniziativa “Dona una spesa”, la raccolta di generi alimentari per le famiglie in difficoltà economica promossa Conad Centro Nord, che per la prima volta coinvolge tutta la Lombardia grazie alla collaborazione dei sei Centri di Servizio per il Volontariato (Csv) Lombardo. Nella giornata di sabato, nei punti vendita Conad Centro Nord di tutte le province lombarde che aderiscono all’iniziativa, saranno presenti i volontari delle associazioni del territorio che consegneranno ai consumatori un sacchetto da riempire con quei generi non deperibili necessari nella dispensa di migliaia di famiglie in situazione di povertà: olio, tonno, legumi, carne in scatola, pasta, farina, biscotti, merendine, zucchero, alimenti per bambini ma anche prodotti per l’igiene personale. “È un aiuto oggi più che mai essenziale per la serenità di tantissime famiglie che si sono ritrovate fragili con l’emergenza Covid-19 – si legge in comunicato del Csv -. Se abbiamo imparato qualcosa nell’ultimo anno, è che di fronte a una società infragilita e disorientata l’antidoto può essere quel piccolo aiuto che ciascuno di noi può dare. Anche solo mettendo un pacco di pasta in più nel carrello”. Una catena solidale che Conad Centro Nord porta avanti fin dal primo lockdown: “Dona una spesa” del settembre 2020 aveva coinvolto le province lombarde di Bergamo e Brescia, oltre che le province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia per un totale di quasi 92.000 kg di beni donati. Maggiori informazioni sui punti vendita aderenti e su tutte le iniziative locali sul sito www.csvlombardia.it.